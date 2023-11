Ricorso cautelare presentato dalla Regione Puglia per il taglio delle reggenze scolastiche

La Regione Puglia ha presentato un ricorso cautelare per lo stesso motivo. Nel pomeriggio è stato diffuso un comunicato stampa in cui si chiarisce che non ci sono danni gravi e irreparabili che giustifichino una misura cautelare. Si procederà quindi con l'attuazione della misura, che prevede solo l'ammodernamento dell'assetto organizzativo attraverso l'eliminazione progressiva delle reggenze. Grazie a questa riorganizzazione, avremo una scuola inclusiva in cui nessuno è bravo in tutto

. Katja Battaglia, unica italiana finalista al Global Teacher Prize, insegna questa lezione. Nei mesi scorsi, hanno protestato esplicitamente contro i tagli previsti dalla norma sul dimensionamento. Il provvedimento firmato da Valditara ha lo scopo di limitare il fenomeno delle reggenze dei dirigenti scolastici, razionalizzare i relativi concorsi e risparmiare. Ci sono preoccupazioni da parte delle organizzazioni sindacali riguardo all'accorpamento degli istituti, poiché ritengono che ci saranno inevitabilmente tagli di personale, in particolare dei collaboratori scolastici. Nei giorni scorsi, il Tar della Campania ha dato ragione al Governatore Vincenzo De Luca, tanto che Valditara ha annunciato di ricorrere al Consiglio di Stato

:

CMDOTCOM: Calciopoli, la Juve: 'Ritirato il ricorso, chiesta compensazione spese di lite'La Juventus ha deciso di abbandonare i vari procedimenti inerenti a Calciopoli, ritirando il ricorso al Consiglio di Stato contro la decisione del TAR del Lazio del 18 luglio 2016. A darne conferma ufficiale

Fonte: cmdotcom | Leggi di più »

İLMESSAGGEROİT: Terni, il Tar respinge il ricorso del procuratore capo Alberto Liguori: E' incompatibileTERNI - Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso del procuratore capo, Alberto Liguori, contro la...

Fonte: ilmessaggeroit | Leggi di più »

SOLE24ORE: Scuola, dimensionamento: Tar Lazio dà torto alla Puglia, Valditara «soddisfatto»È stata poi indicata l'udienza del prossimo 21 novembre per la valutazione collegiale del ricorso in camera di consiglio

Fonte: sole24ore | Leggi di più »

CALCİOMERCATOİT: Ricorso e sconfitta a tavolino: arriva il comunicato UFFICIALECalciomercato e altro

Fonte: calciomercatoit | Leggi di più »

TUTTOMERCATOWEB: Manovra stipendi Juve, slitta a data da destinarsi il ricorso di Agnelli al Collegio di Garanzia(ANSA) - ROMA, 03 NOV - Il ricorso presso il Collegio di Garanzia presentato dall'ex presidente della Juve, Andrea Agnelli, contro la Figc e la Procura Federale per il caso relativo alla manovra stip

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più »

TUTTOMERCATOWEB: Barcellona, la UEFA respinge il ricorso: confermata l'ammenda per non aver rispettato il FFPLa UEFA non fa sconti al Barcellona. Il club blaugrana aveva presentato ricorso all'organo massimo calcistico europeo contro l'ammenda da 500mila euro per non aver rispettato le regole del fair play f

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più »