Richiesta di consegna di Filippo Turetta all'Italia

È stata trasmessa in Germania la richiesta delle autorità italiane di consegnare al nostro Paese Filippo Turetta. A quanto si apprende il Ministero della Giustizia ha infatti terminato tutte le attività per il momento di sua competenza nella trasmissione in Germania del mandato di arresto europeo.

Un portavoce del Tribunale di prima istanza di Halle ha dichiarato di non essere a conoscenza di alcuna calendarizzazione dell'ulteriore della nuova udienza in cui Filippo Turetta dovrebbe confermare il proprio assenso ad essere consegnato all'Italia nonostante l'aggravamento del titolo di accusa a suo carico. Il vice-portavoce dell'Amtsgericht della città della Sassonia Anhalt, Thomas Puls, sempre parlando a giornalisti inoltre ha detto di non saper prevedere quali saranno i tempi di una consegna del giovane all'Italia. Per approfondire Agenzia ANSA A Vigonovo e Saonara esposta una gigantografia di Giulia Nei due paesi la giovane era nata e aveva vissuto Riguardo a Filippo Turetta"sussiste il pericolo che reiteri condotte violente nei confronti di altre donne





Agenzia_Ansa » / 🏆 4. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Arrestato in Germania Filippo Turetta, l'assassino di Giulia CecchettinFilippo Turetta è stato arrestato in Germania per l'omicidio di Giulia Cecchettin. Sarà un giudice tedesco a decidere sulla sua consegna.

Fonte: ilmessaggeroit - 🏆 19. / 65 Leggi di più »

Giulia Cecchettin, Filippo Turetta arrestato in Germania: le news di oggi 19 novembreRicercato per l’omicidio dell’ex fidanzata, trovata morta ieri, di lui si erano perse le tracce da domenica scorsa: è stato fermato su mandato di arresto europeo

Fonte: Adnkronos - 🏆 8. / 77 Leggi di più »

L'omicidio di Giulia, la fuga, l'arresto in Germania: così si è tradito Filippo TurettaL'omicidio di Giulia, la fuga, l'arresto in Germania: così si è tradito Filippo Turetta. La ricostruzione della settimana dopo il femminicidio sul TG La7.

Fonte: TgLa7 - 🏆 25. / 63 Leggi di più »

Termina in Germania la fuga di Filippo TurettaDopo una settimana di latitanza e il ritrovamento del corpo di Giulia Cecchettin sulle sponde del lago Barcis, in provincia di Pordenone, il presunto omicida è stato arrestato mentre era ancora a bordo della sua auto in Sassonia vicino Lipsia.

Fonte: sole24ore - 🏆 1. / 98 Leggi di più »

Omicidio Giulia Cecchettin: avviata la procedura di estradizione di Filippo Turetta, si indaga sulla ...L’Italia ha già completato la traduzione in tedesco del mandato di cattura internazionale e l’ha inviata alle autorità tedesche.

Fonte: sole24ore - 🏆 1. / 98 Leggi di più »

Giulia Cecchettin, per Filippo Turetta prima notte in carcere: news di oggi 20 novembreLa 22enne già morta prima di essere gettata nel burrone: in settimana l'autopsia. Il giovane, arrestato a 150 km da Lipsia in Germania, è in carcere a Halle. Il padre: 'Ora difficile abbracciarlo'

Fonte: Adnkronos - 🏆 8. / 77 Leggi di più »