Richiesta di archiviazione per i ragazzi accusati di avere ucciso una capretta durante una festa di compleanno

Chiesta l'archiviazione per i ragazzi accusati di avere ucciso una capretta durante la festa per un diciottesimo compleanno ad Anagni, l'estate scorsa. Nel corso della festa di un ragazzo di Fiuggi, il 27 agosto, venne ucciso l'animale. I giovani autori si sono sempre giustificati dicendo che la capretta era già morta. La notifica alle parti è avvenuta oggi e l'organizzazione internazionale protezione animali ha annunciato che presenterà opposizione alla richiesta.

Era stata la stessa Oipa a presentare una denuncia per uccisione di animali e istigazione a delinquere nei confronti degli autori dell’atroce fine della povera capretta, seviziata e uccisa durante una festa di compleanno in un agriturismo. «Non condividiamo tale decisione del pubblico ministero, tanto più che vi sono prove documentali che testimoniano il reato.

Archiviazione Ragazzi Capretta Festa Di Compleanno Oipa Opposizione

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



ilmessaggeroit / 🏆 19. in İT

Italia Ultime Notizie, Italia Notizie

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Incidente stradale su via Casilina: due morti e un ferito grave tra Colleferro e AnagniLo schianto in località Segni. A perdere la vita due uomini di origine albanese. L'auto su cui viaggiavano è risultata rubata

Fonte: romatoday - 🏆 5. / 89 Leggi di più »

Dalla Turchia, Milan su Szymanski: no del Fenerbahce a 18 milioni, la richiesta è di 28Occhi in Turchia per il Milan che sarebbe pronto a formulare una seconda offerta al Fenerbahce per Sebastian Szymanski. Il bomber del Fenerbahce, che i rossoneri avevano già trattato senza successo i

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

Tajani, governo non arretra sulla richiesta di verità per RegeniIl ministro, partenariato Ue-Egitto un successo dell'Italia (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »

Tiago Pinto dice tutto: l'esonero di Mourinho e la richiesta di De RossiLa verità dell'ex direttore sportivo della Roma, che torna a parlare dello Special One e dell'attuale allenatore giallorosso

Fonte: CorSport - 🏆 41. / 51 Leggi di più »

Richiesta di chiarezza sulla posizione di MeloniUna richiesta di chiarezza sulla posizione della presidente del consiglio Meloni viene espressa durante l'assemblea regionale lombarda del movimento a Sesto San Giovanni. La richiesta è rivolta non solo all'Europa ma anche alla presidente del consiglio Meloni stessa.

Fonte: fattoquotidiano - 🏆 45. / 51 Leggi di più »

Huijsen, il segnale mercato che può cambiare tutto: la richiesta alla JuveLa Roma non vuole perderlo, il club bianconero ha un occhio alla sostenibilità, club esteri in pressing: quale futuro per Dean?

Fonte: tuttosport - 🏆 29. / 59 Leggi di più »