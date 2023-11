Ricerche in corso per il vigile del fuoco disperso a Puos Dalpago

Proseguono senza sosta le ricerche del vigile del fuoco disperso da giovedì 2 novembre a Puos Dalpago, in provincia di Belluno. 42 anni, questo il suo nome, era caduto nel torrente Tesa, nei pressi del cimitero, tra Puos Dalpago e Bastia, nel comune di Alpago. Locatello, libero dal servizio, si era recato dai genitori per affrontare le criticità legate al maltempo

. Mentre monitorava le abitazioni a rischio allagamento nei pressi del canale, è caduto accidentalmente in acqua: stava sistemando sacchi di sabbia lungo l'argine del torrente insieme al papà. Le ricerche hanno interessato, fin da principio, anche le squadre dei sommozzatori, lungo il corso d'acqua che si congiunge al torrente Tesa fino al lago di Santa Croce. Il vigile del fuoco disperso per maltempo nel Bellunese, sono proseguite tutta la notte, ma hanno dato al momento esito negativo. Sommozzatori e squadre fluviali dei vigili del fuoco risaliranno le sponde del corso d'acqua, con gommoni e moto d'acqua saranno impiegati nel lago di Santa Croce. Le ricerche avranno il supporto aereo dei droni e dell'elicottero di Venezia. L'elicottero che si è alzato in volo si aggiunge al dispositivo di soccorso e ricerca già allertato. Sono al lavoro - secondo quanto confermato dai soccorritori - circa 60 vigili del fuoco e una decina di unità del Soccorso Alpino e speleologico Venet

