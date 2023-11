Ricerche in corso per i due giovani scomparsi sulle Dolomiti di Sesto

Sulle Dolomiti di Sesto sono in corso ampie ricerche dei due giovani scomparsi, Giulia Cecchettin e l'ex fidanzato Filippo Turetta. Alle operazioni che riguardano i Comuni di Sesto e San Candido partecipano i vigili del fuoco, il soccorso alpino e la Guardia di finanza. Si stanno controllando tutte le strade, anche quelle sterrate, che portano in quota, nella speranza di localizzare la macchina del ragazzo.

Non ci sono, almeno per il momento, elementi che provi la presenza oppure il passaggio dei due in alta val Pusteria, apprende l'ANSA da fonte investigativa. Le ricerche sulle Dolomiti di Sesto per questo motivo sono da inquadrare nell'ambito delle misure previste dal Piano per la ricerca delle persone scomparse. Il giovane, in passato, ha infatti soggiornato in val Fiscalina, nel cuore delle Dolomiti di Sesto. La famiglia Cecchettin"ha la convinzione che Giulia sia trattenuta contro la sua volontà, perché mai si sarebbe allontanata da casa volontariamente, senza darne notizia

:

LEGGOİT: Giulia Cecchettin scomparsa, la famiglia convocata dai carabinieri: papà e fratelli in casermaSvolta nel caso di Giulia Cecchettin ? La sorella, il fratello e il padre della ragazza scomparsa...

Fonte: leggoit | Leggi di più »

HUFFPOSTITALİA: Scomparsa di Giulia Cecchettin e Filippo Turetta: il padre consegna il computer della figlia ai carabinieriÈ il quarto giorno d'attesa per i familiari di Giulia Cecchettin e Filippo Turetta , i due ex fidanzati 22enni spariti da Vigonovo (Venezia) dopo essere andati a mangiare un hamburger in un centro commerciale, a bordo della Fiat Grande Punto nera di lui. La sorella, il fratello e il padre di Giulia sono stati convocati alcuni minuti fa nella caserma dei carabinieri a Vigonovo, che dista pochi metri dalla casa della famiglia. "Non c'è nessuna novità sostanziale. Stiamo aiutando i carabinieri, tracciando il quadro più completo possibile", ha detto ai giornalisti il padre di Giulia. Secondo alcune indiscrezioni, che l'uomo non ha confermato né smentito, Gino Cecchettin avrebbe consegnato ai militari il computer della figlia. "Sto aiutando in tutti i modi i carabinieri a dare le informazioni che a loro servono. Altri elementi a me non li hanno dati. Giulia deve tornare, altro non ho da dire"

Fonte: HuffPostItalia | Leggi di più »

CORRİERE: Il papà di Filippo Turetta: «Era un po’ possessivo, ma non è un mostro violento. La laurea di Giulia? Non era un problema» Giulia Cecchettin e Filippo Turetta scomparsi, proseguono le ricerche della Punto nera. Nicola Turetta: mio figlio previdente, aveva denaro e liquidi con sè

Fonte: Corriere | Leggi di più »

TODAY_İT: Giulia e Filippo scomparsi: la lite, il sangue, dove hanno visto l'auto del ragazzoProseguono le ricerche di Giulia Cecchettin e Filippo Turetta , i due 22enne svaniti nel nulla da sabato scorso. Gli investigatori stanno cercando una Punto...

Fonte: Today_it | Leggi di più »

MEDİASETTGCOM24: Ricerche in corso per due ragazzi scomparsiLe ricerche dei due ragazzi 22enni scomparsi da sabato proseguono con elicottero, cani molecolari e un ingente dispiego di forze dell'ordine

Fonte: MediasetTgcom24 | Leggi di più »

ROMATODAY: Ricerche in corso per gli ex fidanzati scomparsiProseguono le ricerche per gli ex fidanzati scomparsi nel nulla. La famiglia di Giulia è stata convocata nella caserma dei carabinieri, ma non ci sono novità sostanziali.

Fonte: romatoday | Leggi di più »