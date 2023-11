Ricerche in corso per gli ex fidanzati scomparsi

Ricerche via terra e dall'alto con gli elicotteri, strade e aree boschive battute palmo a palmo, corsi d'acqua monitorati. Proseguono così le ricerche di, gli ex fidanzati svaniti nel nulla lo scorso sabato. La chiave della vicenda sembra essere sempre più il rapporto tra i due: il fidanzamento rotto da Giulia e la reazione di Filippo che non riusciva a mettere un punto e chiedeva di vederla seppure come amici esattamente come accaduto il giorno della sparizione.

La sorella di Giulia lo dipinge come "possessivo". Nella tarda mattinata di oggi, 15 novembre, la famiglia di Giulia è stata convocata nella caserma dei carabinieri. La loro presenza aveva fatto pensare a passi avanti sul fronte delle indagini, ma il padre ha smentito questa ipotesi. "Non c'è nessuna novità sostanziale. Stiamo aiutando i carabinieri, tracciando il quadro più completo possibile", ha detto ai giornalisti che lo attendevano all'esterno."Non voglio pensare al peggio, ma ho tanta paur

