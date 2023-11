Ricerca, Mattarella e l'appello per i cervelli in fuga: 'Sostegno perché possano tornare'

L'appello del Presidente della Repubblica in occasione della celebrazione al Quirinale dei 'giorni della ricerca':"I conflitti non fermino la collaborazione internazionale per il bene dell'umanità"Un pensiero ai 'cervelli' in fuga della ricerca e l'appello a"uno sforzo collettivo" per sostenere i giovani affinché"possano tornare" in Italia.

"I nostri giovani ricercatori sono bravi, si fanno valere in ogni contesto, emergono per qualità in tanti laboratori di tutto il mondo. Sono un orgoglio per il Paese, oltre che un motore per l'Europa. Purtroppo sappiamo che le nostre risorse globalmente destinate alla ricerca scientifica sono limitate rispetto agli standard che dovremmo raggiungere. Constatiamo anche che, ma perché da noi talune condizioni - economiche e professionali - sono poco aperte, meno competitive.

"Per questo - ha aggiunto il capo dello Stato - le attribuiamo il grande valore che merita. Per questo rappresenta un traino di cui non possiamo fare a meno. Ringraziamo chi riversa nella ricerca il proprio impegno e chi la sostiene con altrettanta passione. L'augurio che desidero fare - ha concluso Mattarella - è chee, grazie all'attenzione di tutti, rechino risultati sempre più efficaci"."Non avremmo sconfitto con questa rapidità il Covid senza una. headtopics.com

e dalle tensioni geopolitiche. Anzi, la collaborazione tra scienziati sui grandi obiettivi comuni dell'umanità può produrre anticorpi anche contro l'espansione dei conflitti. La salvaguardia delle vite, la loro cura, deve essere la principale preoccupazione dell'umanità, segnata da un destino comune".. La ricerca è la cura: questo il motto che avete scelto per questa edizione.

'I Giorni della Ricerca', cerimonia di celebrazione con il presidente della Repubblica Mattarella

Giorni della Ricerca, Mattarella: "Alcune teorie minacciano salute pubblica'
Mattarella: 'Teorie antiscientifiche paradosso della modernit�'

Mattarella, i fondi per la ricerca sono sotto gli standard
'I giovani vanno all'estero, da noi condizioni non competitive'

