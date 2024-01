Ricerca Ceinge: prodotti industriali a basso valore nutrizionale e alto contenuto di grassi o zuccheri

Ricerca Ceinge: sotto accusa prodotti industriali a basso valore nutrizionale e alto contenuto di grassi o zuccheri. Oltre a essere tra i primi responsabili di obesità e sovrappeso nei bambini, si è scoperto infatti che facilita la comparsa di allergie alimentari, in uno studio condotto dal Ceinge Biotecnologie avanzate 'Franco Salvatore' su un totale di 105.151 bambini della Regione Campania.

Dopo aver rilevato un aumento significativo dei casi, pari a circa il 34%, di allergia alimentare nell’ultimo decennio, i ricercatori hanno scoperto che questo aumento di prevalenza è stato tre volte maggiore nei bambini sotto i 3 anni, e per questo hanno voluto cercarne la causa, scoprendo che risiede in gran parte nell’aumentato consumo di alimenti ultra-processati, il cosiddetto 'cibo spazzatura'





Adnkronos » / 🏆 8. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Il Napoli alla ricerca della strada giusta per la qualificazione alla Champions LeagueIl Napoli sta vagando senza sapere dove andare, con la speranza di qualificarsi alla prossima Champions League. Le scelte sbagliate di De Laurentiis sono considerate una delle cause del rendimento deludente della squadra.

Fonte: Gazzetta_it - 🏆 20. / 65 Leggi di più »

Social contro Chiara Ferragni, il web non perdona per il caso pandoro BaloccoLa ricerca SocialData per Adnkronos: 6 milioni di interazioni, 7 su 10 contro Chiara

Fonte: Adnkronos - 🏆 8. / 77 Leggi di più »

Fotografare riduce la capacità di ricordare, secondo uno studio scientificoUno studio scientifico pubblicato sul Journal of Applied Research su Memory and Cognition ha rivelato che fotografare ciò che si vede riduce la capacità di ricordare l'esperienza vissuta.

Fonte: OKLaSalute - 🏆 22. / 63 Leggi di più »

Matteo Mariotti, senza gamba per uno squalo: "La Lucarelli ha fatto peggio"Matteo Mariotti ha perso una gamba. Lo squalo che lo ha azzannato in Australia non gli ha lasciato scampo, è riuscito a sopravvivere solo gr...

Fonte: Libero_official - 🏆 42. / 51 Leggi di più »

Stop pesticidi nel piatto: il report di Legambiente e Alce NeroIl report annuale “Stop pesticidi nel piatto” realizzato da Legambiente in collaborazione con Alce Nero mette in luce quali e quante sostanze tossiche ci troviamo nel piatto. La ricerca ha coinvolto esperti, esponenti del mondo della ricerca, docenti universitari e medici.

Fonte: DonnaModerna - 🏆 44. / 51 Leggi di più »

Uccide il padre e fa strage all'università ,shock a PragaIl killer uno studente 24enne,aveva annunciato tutto su Telegram (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »