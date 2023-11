Ricaricare è complicato? Il processo alle auto elettriche, in video e podcast

uno dei timori di chi si avvicina all’acquisto di un’auto elettrica: i disagi che si devono affrontare per poterla ricaricareil nuovo capo di imputazione del nostro processo, arrivato alla quarta udienza: ricaricare è scomodo e complicatoIn ogni puntata affidiamo la difesa a esperti del settore: professori universitari, ricercatori, analisti, guru del Motorsport.

—, premette Bertazzoli —. In questa transizione è infatti implicito un mutamento del rapporto con la mobilità e con il relativo “strumento”: si passa dall’uso dell’auto come atto automatico ed esclusivo, (“salgo e vado”), a uno più consapevole e ragionato (“come posso ottimizzare il mio spostamento”).

, il che è molto differente da quanto avviene per le auto endotermiche che prevedono come unica possibilità il benzinaio, anche se ormai da molti anni da una pompa all’altra può variare non di poco almeno il prezzo dei combustibili».Chi pensa di comprare un’auto elettrica deve cambiare approccio alla mobilità, capire il proprio grado di elettro-compatibilità. «

: corto o lungo raggio, percorsi ripetitivi o percorsi variati, priorità della minimizzazione dei tempi di spostamento eccetera», spiega il direttore.si può allora scegliere tra una notevole gamma di opzioni per ricaricare l’auto(anche qui vale sostanzialmente la formula “più veloce è, più costa”), per cui sta alla valutazione dell’utente-consumatore individuare quale sia in ogni circostanza la sua priorità—, continua Bertazzoli.

