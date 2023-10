Riad Fashion Week: il futuro dell'Arabia Saudita passa (anche) dalle sue stiliste

Hai scelto di non dare il consenso alla profilazione pubblicitaria e del contenuto e di aderire all’offerta economica equivalente.Naviga il sito di Iodonna.it, Amica.it, Oggi.it, Living.corriere.it, Viaggi.corriere.it, Abitare.it e Style.corriere.it rifiutando tutti i cookie di profilazione ad eccezione di quelli tecnici necessari.

l futuro di un popolo è nei suoi giovani», si è soliti dire. Per quel che riguarda il mondo arabo potremmo precisare che il futuro qui risiede molto. Le stesse musulmane che in alcuni paesi sono costrette a lottare quotidianamente per la loro libertà, rischiando la vita, in Arabia Saudita conquistano ogni anno maggiore indipendenza. A partire dal modo in cui esprimersi attraverso la moda.Iran.

. Le uniche restrizioni che permangono culturalmente sono quelle di coprire possibilmente le braccia fino al gomito e le gambe fino al ginocchio. Più per una questione di rispetto che non paura di ripercussioni. Tant’è che, accomunati però da una forte componente culturale.il più noto designer saudita a livello internazionale. Solito calcare le passerelle della Haute Couture a Parigi, ha realizzato una collezione ad hoc per l’occasione. headtopics.com

Un dettaglio della collezione “Abadia” presentata alla prima Riad Fashion Week. Il brand da questo mese ha iniziato a vendere suLa sua ultima collezione alterna capi giocosi, con fruttini realizzati all’uncinetto, a elaborate lavorazioni in tessuto e ricami di corda.. A soli 34 anni la sua missione è infondere novità e originalità del guardaroba di donne over 30 sicure di sé. Come non volerle bene?di Salma Bandar.

Italia Notizie

Leggi di più:

IOdonna »

Pirelli produrrà pneumatici in Arabia Saudita: joint venture con il fondo sovrano di RiadIl Fondo sovrano saudita deterrà una quota del 75% della jv, mentre Pirelli avrà il restante 25% e Leggi di più ⮕

Le creazioni di Riana Kesuma al Jakarta Fashion Week... (ANSA) Leggi di più ⮕

Nove Paesi arabi condannano gli attacchi contro i civili a GazaTra questi Abu Dhabi, Giordania, Bahrein, Riad, Qatar ed Egitto (ANSA) Leggi di più ⮕

Osimhen: 'Per ora sto bene a Napoli. Spalletti genio. MLS meglio dell'Arabia'Napoli, Spalletti e il confronto MLS-Arabia Leggi di più ⮕

De Laurentiis cambia idea, il Napoli giocherà la Supercoppa in ArabiaDopo aver minacciato di disertare la Final Four di gennaio a Riad, il presidente del club partenopeo torna sui suoi passi. Incasserà 5 milioni di euro Leggi di più ⮕

Pirelli e il fondo Pif in jv per stabilimento in ArabiaIl Public Investment Fund (Pif) dell'Arabia Saudita e Pirelli annunciano la costituzione di una joint venture per la costruzione di uno stabilimento di pneumatici in Arabia Saudita. (ANSA) Leggi di più ⮕