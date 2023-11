Sua Altezza, è trascorso un anno dall'inizio delle proteste contro il regime iraniano. Come pensa che sia cambiato il suo Paese da allora? «Bisogna capire che, quando si combatte un regime estremamente oppressivo come quello iraniano, le manifestazioni non avvengono più in una località specifica o non toccano più solo una certa fetta di popolazione, ma avvengono ovunque e toccano tutti. Oggi la richiesta di libertà in Iran, è collettiva. Tutti si sostengono a vicenda, e questa è la prima grande conquista del popolo iraniano nell'ultimo anno.

«Questo è il risultato della narrativa anti occidentale e anti americana del regime iraniano. Ecco, nonostante il regime si autoproclami del tutto indipendente, sappiamo perfettamente che in realtà è dipendente dalla Russia. Non oggi, non nell'ultimo anno, ma da molto prima. La Russia ha un'influenza importante in termini di controllo dell'apparato militare iraniano, non a caso ha venduto agli iraniani tante armi negli ultimi anni.

«Io non credo che questo riavvicinamento indichi un cambiamento strategico significativo. L'Arabia Saudita non è migliore di alcun altro Paese e certo non può credere, nemmeno per un istante, di riuscire a intrattenere dei rapporti sani con il regime. Basti pensare ai tentativi della stessa Arabia Saudita di instaurare delle relazioni diplomatiche stabili con Israele, come risultato degli Accordi di Abramo, ignorando il contrasto dei due rapporti in questione».

