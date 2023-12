Revocati gli incarichi per il progetto 'Educazione alle relazioni'

Individuate da Giuseppe Valditara per coordinare il progetto scolastico 'Educazione alle relazioni', ma il titolare del ministero dell'Istruzione e del Merito ha revocato gli incarichi, cedendo alle pressioni della piazza virtuale sovranista. 'Mi hanno rovinato il weekend – racconta a Today.it – ma ormai è andata così. Ha detto bene Giuliano Ferrara: essere omosessuali non è vietato per legge. Forse a qualcuno questa cosa non va giù'. 'Principalmente di classe politica.

Mi sono sentita ripiombata a dieci anni fa, quando facevo la parlamentare. Siamo un Paese che dopo le unioni civili non ha fatto altri passi avanti ed è rimasto indietro. Perché se la politica non dà l'esempio, tutto il Paese arretra'. Come spiega il fatto che nell'Italia del 2023 un libro come quello del generale Vannacci possa vendere centinaia di migliaia di copie? 'Io penso che l'Italia stia regredendo e regredirà sempre più se la politica non veicolerà i messaggi giusti





Polemica sulla scelta del ministro dell'Istruzione riguardo al progetto di educazione affettiva nelle scuoleLa scelta del ministro dell'Istruzione di chiamare Alessandro Amadori a coordinare il progetto di educazione affettiva nelle scuole, suscita polemiche a causa delle sue opinioni sulle donne e la cattiveria di genere.

Sciopero a Mondo Convenienza: licenziamenti revocati e regolamento cancellatoDopo una protesta lunga cinque mesi, i lavoratori che consegnano i mobili di Mondo Convenienza hanno ottenuto un aumento di stipendio e la cancellazione del contestato regolamento aziendale

Sciopero a Mondo Convenienza: licenziamenti revocati e regolamento cancellatoDopo 160 giorni di sciopero, venticinque lavoratori di Mondo Convenienza tornano al lavoro. La società ha revocato i licenziamenti e cancellato il contestato regolamento aziendale.

Insegnare le grammatiche della vita: l'educazione all'affettività e alla sessualità nelle scuole italianeNegli ultimi mesi i fatti di sangue o di violenza che hanno sconvolto l’Italia hanno invocato la necessità di preparare le ragazze e i ragazzi prima che le tragedie avvengano. In alcuni Paesi i programmi di educazione all’affettività e alla sessualità sono attivi da decenni.

Patrick Dempsey: il nuovo film, l'amore per l'Italia e l'educazione degli uominiPatrick Dempsey, appena eletto il più sexy del mondo, si racconta fra la vicinanza all’Italia, la passione per le auto e la necessità di educare i maschi all'empatia

Talk show sulla sicurezza stradale e l'educazioneIlha ha organizzato dei talk show a Milano per sensibilizzare sulla sicurezza stradale e l'educazione. I talk show si sono concentrati sulla necessità di coinvolgere le famiglie e di utilizzare nuove tecnologie per migliorare la sicurezza. Questi temi sono di grande importanza e richiedono interventi anche nel nuovo Codice della Strada.

