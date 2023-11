Retroscena De Laurentiis, s'è fatto sentire nello spogliatoio nell'intervallo di Napoli-Milan

. Lo scrive il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, spiegando che con la squadra sotto di due gol il presidente dei partenopei ha deciso all'intervallo di fare una chiacchierata con la squadra per caricarla in vista della ripresa. La partita è stata poi pareggiata 2-2, con Politano e Raspadori che hanno riequilibrato il match nella prima parte della ripresa.

Il Napoli si trova al momento in quarta posizione, ma già questa sera - al termine del decimo turno di campionato - potrebbe scivolare al sesto posto dovessero vincere sia la Fiorentina che l'Atalanta.Napoli, De Laurentiis torna a Castel Volturno: resterà ancora al fianco di GarciaTOP NEWS ore 13 - Oggi il Pallone d'Oro. Juve, si ferma anche Weah.

