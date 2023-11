Retegui tiene il Genoa con il fiato sospeso, Il Secolo XIX: 'Rischia il rientro a fine novembre'

E Lukaku mi ha fatto quasi un po' pena"Napoli, la fase difensiva non funziona e Garcia a Salerno dovrà cambiare ancoraTorino, Juric contro il tabù Grande Torino: due sfide in quattro giorni per svoltareSerie B, i migliori giocatori dopo 11 giornate: Casiraghi torna in vetta, Circati sul podioSerie B, i migliori 5 attaccanti dopo 11 giornate: Man vede la vetta, Coda scala al terzo postoDoppio Bifulco e il Taranto vince. 2-0 al Messina nel recupero di Serie CSerie C, girone C.

Il Secolo XIX: 'Sampdoria da incubo in Coppa, contestata anche dai tifosi''Sampdoria da incubo in Coppa, contestata anche dai tifosi' scrive Il Secolo XIX. Sconfitta ed eliminazione per la Sampdoria ieri contro la Salernitana. Vittoria di Pippo Inzaghi su Andrea Pirlo per 4

Genoa-Reggiana, i convocati di Gilardino per la Coppa Italia: out ReteguiAttraverso i propri canali ufficiali il Genoa ha diramato la distinta con i nomi dei calciatori convocato dal tecnico Alberto Gilardino per la gara di Coppa Italia in programma domani contro la Reggia

Il recupero di Retegui preoocupa: Genoa e Nazionale, le partite a rischioUn problema non banale, il timore di una ricaduta rispetto al precedente infortunio e un bel problema per Alberto Gilardino e Luciano Spalletti. Perché Genoa e Nazionale rischiano di dover rinunciare

Genoa, la conferma di Gilardino: 'Retegui salta Cagliari e Verona'Le brutte sensazioni emerse in mattinata si sono rivelate corrette: l&39;infortunio di Mateo Retegui è tutt&39;altro che risolto. A confermare la peggiore delle ipotesi è stato al termine

Genoa, ancora fastidi al ginocchio per Retegui: contro il Cagliari non ci saràL'attaccante del Genoa Mateo Retegui, spiega Sky Sport, quasi certamente sarà costretto a saltare la prossima sfida contro il Cagliari a causa del riacutizzarsi del fastidio al ginocchio sinistro. L'

