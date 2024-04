Restano confiscati i beni intestati al genero di Salvatore Riina . La Corte di cassazione bolla come inammissibile il ricorso di Antonino Ciavarello in qualità di terzo. Un ruolo che non lo legittima a censurare la misura adottata su beni che i giudici di merito hanno considerato solo formalmente intestati a terzi, alcuni dei quali ora suoi eredi, ma di fatto nella disponibilità del Capo dei capi.

Per la Cassazione l’argomento sarebbe anche dirimente rispetto alla verifica della legittimità della misura, ma non poteva essere trattato dal ricorrente nel suo ruolo di terzo, per carenza di interesse. La tesi pertinente da confutare era, infatti, quella della fittizia titolarità dei beni confiscati, solo formalmente intestati a terzi, come accertato dai giudici di merito.

Confisca Beni Genero Salvatore Riina Cosa Nostra

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



sole24ore / 🏆 1. in İT

Italia Ultime Notizie, Italia Notizie

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Capitano Ultimo: L'uomo che ha arrestato Totò RiinaCapitano Ultimo è il carabiniere che nel 1993 ha messo le manette ai polsi del boss di Cosa Nostra, Totò Riina. Scopri la sua storia e i suoi successi nella lotta alla mafia.

Fonte: LaStampa - 🏆 16. / 68 Leggi di più »

Dalla cattura di Totò Riina all'impegno nel sociale, chi è Sergio De CaprioLa storia dell'ex ufficiale dei carabinieri sceso in campo per candidarsi alle europee con la lista 'Libertà' creata dall'ex sindaco di Messina, Cateno De Luca

Fonte: Agi Agenzia Italia - 🏆 11. / 72 Leggi di più »

Capitano Ultimo si candida con Cateno De Luca e dopo 31 anni scopre il volto: «Un atto d’amore»Il generale, noto per la’’resto di Riina, è candidato con Cateno De Luca

Fonte: Corriere - 🏆 2. / 95 Leggi di più »

Inchiesta a Torino, Gallo jr ritira sua candidatura dopo le indagini sul padre Salvatore'Nomine, tessere e favori, 'la rete' di Sasà Gallo (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »

Inchiesta Torino, la Dda chiede gli arresti domiciliari per Salvatore GalloL'ex manager di Sitaf non è chiamato in causa per vicende di criminalità organizzata: a suo carico si ipotizza il peculato

Fonte: MediasetTgcom24 - 🏆 3. / 94 Leggi di più »

Napoli, fermato presunto killer dell'ex collaboratore di giustizia Salvatore CoppolaI titoli di Sky Tg24 del 9 aprile, edizione delle 8

Fonte: SkyTG24 - 🏆 31. / 55 Leggi di più »