Resta al 41-bis il boss Antonino Madonia , autore di stragi e omicidi di Stato. La Cassazione ha, infatti, respinto il ricorso dell’uomo di fiducia di Totò Riina contro la proroga del carcere duro . La Suprema corte avalla la decisione del Tribunale del riesame che aveva a sua volta bocciato il reclamo contro il regime speciale, sulla base di indagini investigative, delle dichiarazioni di collaboratori di giustizia, e di sentenze.

L’ascesa di Nino Madonia all’interno di Cosa nostra, è iniziata nei primi anni 70, con il giovane Antonino che, già a 18 anni, entra in azione con alcuni attentati dinamitardi durante il periodo di Natale. Figlio “d’arte” di Ciccio Madonia, nella sua storia ci sono gli intrecci tra mafia e servizi segreti, con rapporti intrattenuti anche durante il fallito golpe Borghese.

