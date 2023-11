Resistete, stiamo arrivando: trattativa sugli ostaggi nelle mani di Hamas

«Resistete, stiamo arrivando», dice il presidente americano Joe Biden parlando, con un certo ottimismo, della trattativa sugli ostaggi nelle mani di Hamas. «Se e quando ci sarà qualcosa di concreto da riferire, lo faremo», si limita a commentare Netanyahu. E ieri sera Ronen Bar, capo dei servizi di sicurezza dello Shin Bet (i servizi segreti interni) è andato in Egitto a incontrare «alti funzionari per promuovere l’accordo sugli ostaggi», come rivela Haaretz.

Ci sono due tragedie parallele nella Striscia di Gaza: i prigionieri israeliani e stranieri - anche bambini e anziani - rapiti dai terroristi; i civili palestinesi ancora bloccati nell’epicentro della guerra, con gli ospedali sotto assedio. Il nosocomio Al-Shati è il più grande di Gaza e da giorni è coinvolto dai combattimenti perché l’esercito israeliano è convinto che nei tunnel sotto la struttura sanitaria ci sia una delle basi più importanti di Hamas; non è escluso che ci sia anche il capo militare, la mente del massacro del 7 ottobre, Yahya Sinwa

:

AGENZİA_ANSA: Una bimba americana fra gli ostaggi di Hamas a Gaza GUERRA IN MEDIO ORIENTE | Ostaggi o di Hamas nei tunnel di Gaza a tre anni e senza genitori, uccisi dagli stessi terroristi. La vicenda è emersa in una telefonata tra Joe Biden e l'Emiro del Qatar sceicco Tamim bin Hamad al-Thani ANSA

Fonte: Agenzia_Ansa | Leggi di più »

İLMESSAGGEROİT: Israele prende il parlamento di Gaza, «Hamas faccia evacuare gli ospedali»di Mauro Evangelisti Il ministro della Difesa israeliano, Yoav Gallant, uno dei falchi del...

Fonte: ilmessaggeroit | Leggi di più »

İLGİORNALE: Guerra Israele-Hamas, truppe delle Idf nel parlamento di Gaza CityLa guerra tra Israele e Hamas è giunta al 39esimo giorno. Il portavoce militare ha fatto sapere che, tra aviazione e truppe di terra, le Idf hanno effettuato '4.300 attacchi. ➡️

Fonte: ilgiornale | Leggi di più »

HUFFPOSTITALİA: Hamas non controlla più Gaza, l'Idf ha preso il ParlamentoLo scontro tra miliziani e esercito israeliano è totale

Fonte: HuffPostItalia | Leggi di più »

HUFFPOSTITALİA: Biden citato in giudizio per il sostegno a Israele durante l'offensiva a GazaUn gruppo di palestinesi e cittadini statunitensi ha citato in giudizio Joe Biden, Antony Blinken e Lloyd Austin per non aver impedito lo svolgersi di un genocidio durante l'offensiva israeliana a Gaza.

Fonte: HuffPostItalia | Leggi di più »

MEDİASETTGCOM24: Biden a Israele: 'Azioni meno invasive nell'ospedale a Gaza'Voci di un'intesa per il rilascio di 80 donne e bambini israeliani ostaggi in cambio di donne e adolescenti palestinesi detenuti da Israele. Ma Hamas ...

Fonte: MediasetTgcom24 | Leggi di più »