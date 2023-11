Renzi, se Meloni porta riforma con elezione premier ci siamo

"Mi fa ridere chi mi scrive: ma perché in questo periodo stai attaccando il Governo? No, non sto attaccando il Governo, è il Governo che si sta attaccando da solo. Noi siamo sempre sulle stesse posizioni. Siamo alternativi alla maggioranza sovranista di Salvini e Meloni e siamo alternativi alla minoranza populista di Conte e Schlein.

Se la Meloni porta la riforma costituzionale con l'elezione diretta del Premier, noi ci siamo. Se la maggioranza finalmente propone la Commissione Covid noi votiamo a favore. Se la maggioranza aumenta le tasse al ceto medio e sulla casa, noi siamo radicalmente contrari. Noi siamo sempre noi: non cambiamo idea sulla base dei sondaggi ma combattiamo per le nostre idee. Mi pare l'unico modo per essere seri in politica". Lo scrive il leader di Iv Matteo Renzi sulla sua enews.

