Renfield: un nuovo film con Nicolas Cage e Nicholas Hoult

È un film di genere commedia, fantasy, horror del 2023, diretto da Chris McKay, con Nicolas Cage e Nicholas Hoult. Uscita al cinema il 25 maggio 2023. Durata 93 minuti. Distribuito da Universal Pictures. Dopo secoli trascorsi a servire il suo padrone, procurandogli vittime con cui sfamarsi e ubbidendo a ogni suo ordine, Renfield decide di abbandonare questa vita e iniziarne una nuova nella moderna New Orleans.

Qui si innamora di un vigile urbano di nome) dal carattere molto deciso e sempre arrabbiata. Ma è davvero così facile liberarsi di Dracula? Prima di dire 'addio per sempre' al suo spregevole incarico di servitore, Renfield dovrà capire come liberarsi della codipendenza da Dracula. Diretta da Chris McKay, era davvero entusiasta: 'Questo personaggio è una sfida, perché è stato interpretato già così tante volte. Sono un grande fan delle performance di Christopher Lee, Frank Langella, Bela Lugosi e Gary Oldman. Ma vorrei cercare di dare qualcosa di nuovo' - ha spiegat





