Rendimento degli studenti Ocse in calo secondo l'indagine Pisa

A scuola andiamo sempre peggio. La colpa è del Covid, ma non solo: il rendimento medio degli studenti dei paesi Ocse in matematica, lettura e scienze continua ad andare nella direzione sbagliata. Ostinata e contraria. È l'allarme lanciato dall'ultima edizione dell'indagine Pisa, acronimo di Programme for International Student Assessment, ideata per valutare le conoscenze e le competenze degli studenti di 15 anni.

Secondo il rapporto, nel complesso gli studenti che hanno preso parte all'indagine nel 2022 sono meno competenti rispetto a quelli testati dal Pisa dieci anni fa. Circa il 25% dei quindicenni nei paesi membri dell'Ocse - circa 16 milioni in totale - si stima che abbia bassi risultati in matematica, lettura e scienze, una stima che comprende gli studenti non coperti da Pisa. La situazione è pure peggiore tra molti membri non-Ocse: in 18 paesi più del 60% dei quindicenni ha riportato risultati bassi in tutte e tre le materi





