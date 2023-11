Renato Balestra: il nonno simbolo dell'alta moda romana

Lui non è mai stato un nonno in senso classico. Tanto per iniziare, non ci permetteva di chiamarlo "nonno". E poi era una figura imponente, da bambina ne ero intimidita. In realtà, ne ero intimidita anche da adulta". Sofia Bertolli Balestra sorride mentre ricorda il nonno Renato Balestra, simbolo dell'alta moda romana e fondatore della casa di moda di cui lei è erede.

Nonostante la sua fama e il suo successo, Renato Balestra è sempre stato un uomo riservato e distante, ma Sofia ha sempre sentito il suo amore e la sua protezione. Oggi, Sofia porta avanti l'eredità del nonno, continuando a creare abiti di alta moda e a rappresentare l'eleganza italiana nel mondo

