Regole per i commenti sul nostro sito

Sarà pubblicato al più presto sul nostro sito, dopo essere stato visionato dalla redazioneRegole per i commentiTi invitiamo ad utilizzare un linguaggio rispettoso e non offensivo, anche per le critiche più aspre In particolare, durante l'azione di monitoraggio, ci riserviamo il diritto di rimuovere i commenti che:- Abbiano contenuti volgari, osceni o violenti- Più in generale violino i diritti di terzi

:

MEDİASETTGCOM24: Regole per i commenti sul nostro sitoTi invitiamo ad utilizzare un linguaggio rispettoso e non offensivo nei commenti sul nostro sito. Rimuoveremo i commenti che violano le regole.

Fonte: MediasetTgcom24 | Leggi di più »

MEDİASETTGCOM24: Regole per i commenti sul nostro sitoTi invitiamo ad utilizzare un linguaggio rispettoso e non offensivo nei commenti sul nostro sito. Rimuoveremo i commenti che violano le regole.

Fonte: MediasetTgcom24 | Leggi di più »

MEDİASETTGCOM24: Regole per i commenti sul nostro sitoTi invitiamo ad utilizzare un linguaggio rispettoso e non offensivo nei commenti sul nostro sito. Rimuoveremo i commenti che violano le regole.

Fonte: MediasetTgcom24 | Leggi di più »

MEDİASETTGCOM24: Regole per i commenti sul nostro sitoTi invitiamo ad utilizzare un linguaggio rispettoso e non offensivo nei commenti sul nostro sito. Rimuoveremo i commenti che violano le regole.

Fonte: MediasetTgcom24 | Leggi di più »

MEDİASETTGCOM24: Regole per i commentiSarà pubblicato al più presto sul nostro sito, dopo essere stato visionato dalla redazione. Ti invitiamo ad utilizzare un linguaggio rispettoso e non offensivo, anche per le critiche più aspre. In particolare, durante l'azione di monitoraggio, ci riserviamo il diritto di rimuovere i commenti che abbiano contenuti volgari, osceni o violenti e che più in generale violino i diritti di terzi.

Fonte: MediasetTgcom24 | Leggi di più »

LASTAMPA: Genitori dei mini calciatori a lezione di regole: “L’educazione va fatta tutti insieme”A Gassino successo del corso rivolto a papà e mamma dei giovanissimi: «È terribile quando si sente dire che la squadra migliore è quella fatta di orfani»

Fonte: LaStampa | Leggi di più »