Regioni pronte a rivolgersi alla Corte Costituzionale se non vengono reintegrati i fondi per la sicurezza sismica delle strutture ospedaliere

Abrogazione del titolo 1 comma 13 del dl Pnrr che taglia 1,2 miliardi di euro alle Regioni relativi prevalentemente a opere per la sicurezza sismica delle strutture ospedaliere , o un impegno formale per la reintegrazione dei fondi. È quanto chiede al Governo la Conferenza delle Regioni nel parere alla Conferenza Unificata. Se questo non dovesse avvenire, le Regioni sono pronte a rivolgersi alla Corte Costituzionale .

La decisione delle autonomie arriva all’idomani dell’ appello firmato da 14 scienziati e ricercatori, tra cui il premio Nobel per la Fisica Giorgio Parisi , a tutela del Servizio sanitario nazionale, e per ricordare al governo che “non possiamo fare a meno del servizio sanitario pubblico”. “Dal 1978, data della sua fondazione, al 2019 il Ssn in Italia ha contribuito a produrre il più marcato incremento dell’aspettativa di vita (da 73,8 a 83,6 anni) tra i Paesi ad alto reddit

Regioni Fondi Sicurezza Sismica Strutture Ospedaliere Corte Costituzionale Servizio Sanitario Nazionale

Italia Ultime Notizie, Italia Notizie

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



sole24ore / 🏆 1. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Fine vita, Barbera: se permane inerzia interverrà Corte CostituzionaleI titoli di Sky Tg24 del 18 marzo, edizione delle 13

Fonte: SkyTG24 - 🏆 31. / 55 Leggi di più »

Corte Costituzionale, presentata relazione annualeIl presidente della Corte Costituzionale Augusto Antonio Barbera a Palazzo della Consulta durante la conferenza stampa in occasione della relazione annuale, Roma, 18 Marzo 2024. (ANSA). (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »

Pd, Schlein: conferenza stampa sulla riforma del premierato. La direttala segretaria del PD Elly Schlein tiene una conferenza stampa sull’ipotesi di riforma costituzionale su…

Fonte: LaStampa - 🏆 16. / 68 Leggi di più »

La Corte costituzionale: “Giusto non dare il reddito di cittadinanza a chi è povero perché gioca…Nella sentenza si afferma che non è 'irragionevole che il legislatore abbia escluso chi, poco prima, si è rovinato con il gioco'

Fonte: fattoquotidiano - 🏆 45. / 51 Leggi di più »

La corte costituzionale dell’Uganda respinge un ricorso contro la legge anti-lgbt+La corte costituzionale dell’Uganda ha respinto un ricorso contro la dura legge contro le persone lgbt+ entrata in vigore nel maggio 2023, che ha suscitato le proteste delle Nazioni Unite e delle organizzazioni per i diritti umani. Leggi

Fonte: Internazionale - 🏆 10. / 74 Leggi di più »

Esami e visite, ricette entro 31 marzo valgono per tutto il 2024Lo prevede il decreto approvato in Conferenza Stato-Regioni

Fonte: Adnkronos - 🏆 8. / 77 Leggi di più »