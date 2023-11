Reggio Calabria, lanciavano i rifiuti dai finestrini delle auto: quattro persone denunciate e multe per 7mila…

A seguito dell’attività sono stati denunciati quattro rappresentanti di imprese, ritenuti responsabili di aver smaltito illecitamente rifiuti speciali per conto delle rispettive ditte, e sono state fatte undici contestazioni amministrative, per quasi 7mila euro, nei confronti di privati cittadini sorpresi ad abbandonare illecitamente rifiuti solidi urbani e speciali.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo: evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione.

Oltre 1.200.000 annunci di case in vendita e in affitto. Trova quella giusta per te sul portale N.1 in Italianon riesci a leggere ilfattoquotidiano.it perché hai negato i consensi relativi alla pubblicità. Per continuare a leggerci accetta i consensi o diventa nostro Sostenitore (in questo modo navigherai senza nessuna inserzione).

Ti ricordiamo che il nostro lavoro ha un costo ripagato dalla pubblicità e dai sostenitori. Il tuo aiuto è per noi indispensabile.acconsenti in questo modo al trattamento dei tuoi dati personali mediante l'impiego di tutti i cookie presenti sul sito, fermo restando la possibilità di revocare il consenso in qualunque momento. Navigherai in modo totalmente gratuito e potrai visualizzare fino ad un massimo di 10 articoli al mese, e vedrai la pubblicità.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SOLE24ORE: Il bergamotto di Reggio Calabria conteso dall’alta profumeriaEscursioni, talk, workshop e degustazioni per la prima edizione di Bergarè, kermesse dedicata all’agrume più costoso del mondo. I “nasi” delle maison della profumeria internazionale, con produttori e trasformatori, hanno evidenziato le qualità ell’agrume più costoso del mondo, snocciolando i numeri di un comparto milionario.

Fonte: sole24ore | Leggi di più ⮕

TUTTOMERCATOWEB: Giroud dopo Calabria, il Milan deve mettere in discussione Pioli?'Dopo il primo gol loro hanno preso e fiducia e noi non sapevamo se dovevamo continuare ad attaccare o a difendere. Sono deluso'. In casa Milan, hanno fatto molto discutere le dichiarazioni di Olivier

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più ⮕

TUTTOMERCATOWEB: Giroud dopo Calabria, il Milan deve mettere in discussione Pioli?'Dopo il primo gol loro hanno preso e fiducia e noi non sapevamo se dovevamo continuare ad attaccare o a difendere. Sono deluso'. In casa Milan, hanno fatto molto discutere le dichiarazioni di Olivier

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più ⮕

GOALITALIA: Come il Trapani è diventata la regina d'Italia: unica squadra ad aver vinto sempre dalla Serie A alla DNeanche l'LFA Reggio Calabria è riuscita a battere il Trapani di Torrisi: ora sono dieci vittorie su dieci, con due sole reti subite.

Fonte: GoalItalia | Leggi di più ⮕

FATTOQUOTIDIANO: I Comuni scappano da Sgarbi (che mente in tv su chi lo paga)A rischio il posto in Veneto e l’evento in Calabria

Fonte: fattoquotidiano | Leggi di più ⮕

LEGGOIT: Saman Abbas, il fratello testimone: «Mio padre mi disse di non parlare, sui miei cugini ho mentito»Il fratello di Saman Abbas è oggi in aula a Reggio Emilia in veste di testimone sulla...

Fonte: leggoit | Leggi di più ⮕