Reggiana, Nesta alla vigilia della Feralpisalò: 'È come noi, deve combattere per salvarsi'

, nello scorso weekend, e ora alle porte la sfida con la Feralpisalò, valida per l'11 giornata del campionato di Serie B. Come si legge suLa Feralpi è come noi, deve combattere per salvarsi

: se saremo più forti o più deboli lo vedremo a fine campionato. Chiaramente un risultato positivo ci potrebbe dare continuità e in Serie B è fondamentale dare continuità di classifica, di morale e di convinzione. Mi è piaciuto vedere giocare la squadra con più agonismo e con uno spirito diverso rispetto alle altre volte. Il calcio è tattica e strategia ma l’entusiasmo e l’agonismo che ci vede tutti coinvolti è fondamentale".

Prosegue poi:"Lo storico di quest’anno dice che con le formazioni meno blasonate abbiamo avuto qualche problema: il percorso di crescita di una squadra è composto da tanti aspetti e dentro c’è anche quello mentale. Se vogliamo fare il campionato giusto dobbiamo arrivare a queste gare con la mente pronta e tanto agonismo. headtopics.com

La nota sull'infermeria:"Pajac si è fatto male durante la partita con il Venezia e ne avrà per qualche settimana mentre Pettinari oggi ha provato ma non si sente al 100% quindi non è pronto. A centrocampo ci sono tutti, nessun problema per Da Riva e Melegoni. Se può già avere i 90 minuti nelle gambe? Per me ancora no, ma lo sa anche lui.

