Referendum sulla Costituzione in Cile

In Cile domenica gli elettori votano di nuovo per questioni relative alla Costituzione. È la quarta volta che succede negli ultimi quattro anni: stavolta si tratta di un referendum, con voto obbligatorio, sulla seconda proposta di una nuova Costituzione, che dovrebbe sostituire quella voluta nel 1980 dal dittatore di destra Augusto Pinochet. Il processo era iniziato dopo le grandi proteste sociali del 2019, che avevano tra le loro principali richieste la scrittura di una nuova Costituzione.

Nel 2022 un primo referendum respinse con il 62 per cento dei voti una bozza di Costituzione ritenuta molto di sinistra. Il testo è stato riscritto nuovamente da una nuova commissione, e ora il paese si trova a votarne una decisamente di destra. Iche anche questa versione dovrebbe essere respinta: il presidente di sinistra Gabriel Boric e altri esponenti del governo hanno già chiarito che non ci sarà un terzo tentativ





