Referendum patriottico in Venezuela per l'annessione della Guayana Essequiba

Pochi minuti prima della chiusura ufficiale dei seggi, domenica alle 18.00, la Corte Nazionale Elettorale del Venezuela, da sempre teleguidata dal governo chavista, ha annunciato che i centri di votazione sarebbero rimasti aperti altre due ore.

L’ordine è arrivato direttamente dal Palazzo di Miraflores, dove il presidente Nicolás Maduro assisteva con rabbia alle scene dei seggi semivuoti per il referendum patriottico con il quale Caracas ha voluto sancire la sua offensiva per l’annessione della Guayana Essequiba o più semplicemente Essequibo, come viene chiamata dalle autorità di Georgetown. Ci sono voluto diverse ore per l’annuncio dei dati di affluenza e dei risultati; secondo il Cne avrebbero votato quasi dieci milioni di persone, il 50% degli aventi diritto, e il 95% di loro avrebbe dato un netto Sì ai cinque quesiti sulle pretese di sovranità territoriale venezuelan





La carta della 'maggioranza Ignazio' per l'ok in Aula senza il referendumServe il «sì» di due terzi del Parlamento per andare dritti alla meta Si punta sui renziani e sul metodo che ha fatto eleggere La Russa

Referendum ed Europee, doppia sfida per Meloni: ecco la strategia della premierSul fronte della legge di Bilancio, oggi in commissione al Senato sono previste le prime audizioni di Abi, Ance, Confedilizia e sindacati

Riforma costituzionale, Meloni pronta al referendum (ma ci sono dubbi sul «secondo premier»)Ma in caso di sconfitta non lascerà Palazzo Chigi. I dubbi di FdI sul «secondo premier»

Negli Stati Uniti si vota per due governatori e un referendum sull’abortoGli articoli, le rassegne, i blog, le foto, tutto quello che arriva dal mondo e dalla rete.

Negli Stati Uniti si vota per due governatori e un referendum sull’abortoGli articoli, le rassegne, i blog, le foto, tutto quello che arriva dal mondo e dalla rete.

Meloni must accept consequences if she loses referendum5-Star Movement (M5S) leader Giuseppe Conte said Monday that Premier Giorgia Meloni would have to 'accept the consequences' if her government's plan to change the Constitution so that the head of government is directly elected by the people were rejected i...

