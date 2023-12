Referendum in Cile per una nuova costituzione

I cileni sono chiamati alle urne il 17 dicembre per decidere se approvare una nuova costituzione, d’ispirazione conservatrice, in sostituzione del testo in vigore dal tempo della dittatura del generale Augusto Pinochet (1973-1990). Il presidente cileno di sinistra Gabriel Boric ha dichiarato a novembre che questo referendum sarà stato l’ultimo tentativo di riscrivere la costituzione.

Nel settembre del 2022, una prima proposta elaborata da un’assemblea costituente prevalentemente di sinistra e sostenuta dallo stesso Boric, è stata bocciata alle urne. Avrebbe dovuto introdurre nuovi diritti sociali in materia di istruzione, salute o alloggio, riconoscere i diritti dei popoli nativi e il diritto all’aborto. I sondaggi, vietati da due settimane, prevedono un’ampia maggioranza di no al nuovo testo, anche se il numero di indecisi è alt





