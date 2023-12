Red Ribbon, il simbolo della consapevolezza

Lo chiamano il “nastro della consapevolezza”. Ed esibirlo il 1° dicembre, nella Giornata mondiale dell'AIDS, è un gesto che scalderà il cuore di ogni persona affetta da HIV. Il red ribbon, questo il nome del nastro, è infatti un simbolo universale in sostegno ai sieropositivi, per eliminare definitivamente lo stigma che li riguarda: se sono in terapia farmacologica, non sono contagiosi.

È soprattutto questo il senso profondo del nastro rosso: non solo ricordare il significato della malattia (ovvero la Sindrome da Immunodeficienza Acquisita, Acquired Immune Deficiency Syndrome, da cui l'acronimo AIDS) e i rischi del suo sviluppo legati al virus che la causa (HIV, il Virus dell'Immunodeficienza Umana), ma soprattutto sensibilizzare l'opinione pubblica riguardo le persone positive a questo viru





vogue_italia » / 🏆 17. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Giornata mondiale contro la violenza, «Pronto mi ha picchiata», una giornata con le operatrici del 1522Il numero di telefono antiviolenza e stalking per le donne è 1522: la telefonata da fare – anche anonima – per chi subisce o vuole aiutare qualcun’altra. Abbiamo passato una giornata con le operatrici del centralino

Fonte: VanityFairIt - 🏆 14. / 69 Leggi di più »

Un pastificio per i giovani detenuti di Casal del MarmoTaglio del nastro con Gualtieri, Rocca e monsignor Baturi (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »

Anziana imbavagliata e legata al cimitero di Anzio, arrestato ex della figlia e compliceLa donna ha rischiato di soffocare per il nastro adesivo sulla bocca, salvata da un passante

Fonte: Adnkronos - 🏆 8. / 77 Leggi di più »

Diretta Venezia-Catanzaro ore 20.30: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioniLe formazioni di Vanoli e Vivarini si sfidano nell'anticipo della tredicesima giornata della Serie B

Fonte: tuttosport - 🏆 29. / 59 Leggi di più »

Europa League, i risultati della 4^ giornata: Liverpool ko a Tolosa, vince il ServetteLeggi su Sky Sport l'articolo Europa League, i risultati della 4^ giornata: Liverpool ko a Tolosa, vince il Servette

Fonte: SkySport - 🏆 33. / 53 Leggi di più »

I gol piu' spettacolari della serie D: la decima giornataFidelis Andria, Licata e Chieti esultano grazie alle giocate e alle magie di Bottalico, Murgia e Masawoud (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »