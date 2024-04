Recuperi complicati nel calendario di fine stagione

Un finale di stagione, dal punto di vista del calendario, che si fa sempre più complicato per via dei recuperi tra Udinese - Roma e Atalanta-Fiorentina. Un puzzle che diventa sempre più difficile da completare. Ma andiamo con ordine. Durante Udinese - Roma Ndicka si è accasciato toccandosi il petto al 72’ quando il risultato era di 1-1. Dopo l'interruzione per i soccorsi, l’arbitro Luca Pairetto ha fischiato per tre volte, chiudendo la gara, all’83’.

La Roma in finale? L’Udinese non ha impegni al di fuori del campionato e la Roma ha soltanto l’appuntamento europeo. Ma se arriva in finale, può darsi che non voglia avere in programma un match infrasettimanale nell’imminenza della settimana della coppa. E si andrebbe quindi a campionato concluso. In ballo la lotta per l'Europa e quella per evitare la Serie B. Era il 18 marzo scorso quando avrebbero dovuto affrontarsi in campionato Fiorentina e Atalanta.

Udinese Roma Calendario Recupero Infortunio Europa League

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



Gazzetta_it / 🏆 20. in İT

Italia Ultime Notizie, Italia Notizie

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Malore durante Udinese-Roma, Ndicka secondo acquisto della RomaDurante la partita Udinese-Roma, Evan Ndicka ha avuto un malore al petto che ha portato alla sospensione definitiva del match. Ndicka è il secondo acquisto della Roma nel calciomercato estivo.

Fonte: ilmessaggeroit - 🏆 19. / 65 Leggi di più »

Udinese-Roma sospesa a causa del malore di Evan NdickaLa partita tra Udinese e Roma è stata sospesa a causa del malore di Evan Ndicka, che ha accusato un malore al petto e si è accasciato in campo. Tutti i calciatori in campo hanno richiamato l'attenzione dei paramedici, che sono entrati in campo per soccorrere il giocatore. Dopo circa 10 minuti di attesa, Daniele De Rossi ha chiesto all'arbitro di sospendere definitivamente la partita.

Fonte: ilmessaggeroit - 🏆 19. / 65 Leggi di più »

Ndicka si sente male in Udinese-Roma: gara sospesa cosa è successoIl difensore ivoriano della Roma, N’Dicka, si è accasciato al terreno. Paura in campo sono arrivati i medici c e lui è uscito in barella. Ha detto di aver avuto dolore al petto

Fonte: Corriere - 🏆 2. / 95 Leggi di più »

Ndicka shock: malore in campo, portato via in barella, Udinese-Roma interrottaIl difensore ivoriano dei giallorossi si è accasciato sul terreno di gioco nel secondo tempo della sfida contro la squadra di Cioffi

Fonte: tuttosport - 🏆 29. / 59 Leggi di più »

Udinese-Roma interrotta da Pairetto dopo il malore di Ndicka: cosa è successoLukaku recupera il gol di svantaggio arrivato da un errore di Huijsen. Partita sospesa per le condizioni del difensore di De Rossi

Fonte: tuttosport - 🏆 29. / 59 Leggi di più »

Ndicka si accascia in campo: Udinese-Roma sospesa sull’1-1Grande spavento ad Udine quando il difensore della Roma si accascia a terra per un malore al petto. Dopo l'intervento dei medici la gara è sospesa sull'1-1, visti i gol di Pereyra e Lukaku.

Fonte: ilgiornale - 🏆 18. / 67 Leggi di più »