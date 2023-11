Record di sfollati interni nella Repubblica Democratica del Congo

Il numero degli sfollati interni nella Repubblica Democratica del Congo ha raggiunto la cifra record di 6,9 milioni di persone, soprattutto a causa dell’aumento delle violenze nell’est del paese, hanno affermato il 30 ottobre le Nazioni Unite.

Dall’inizio di ottobre si sono intensificati i combattimenti vicino a Goma, capoluogo della provincia del Nord Kivu, tra i ribelli dell’M23 da una parte e l’esercito congolese e i loro alleati dall’altra.

L’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) ha affermato in un comunicato stampa che la grande maggioranza degli sfollati ha bisogno di aiuti umanitari. “L’Oim sta intensificando gli sforzi per rispondere alla crisi nella Repubblica Democratica del Congo, dove gli sfollati interni sono ormai 6,9 milioni, il dato più alto mai registrato”, sostiene l’agenzia delle Nazioni Unite. headtopics.com

“A causa dei conflitti e dell’aumento delle violenze, il paese sta affrontando una delle più gravi crisi umanitarie del mondo”, si legge nel comunicato.Alla fine del 2021 il ritorno in attività dell’M23 (Movimento 23 marzo), una ribellione che secondo alcune fonti è sostenuta dal Ruanda, ha costretto centinaia di migliaia di persone a lasciare le loro case nel Nord Kivu, aggravando in questa parte del paese la crisi umanitaria che dura da quasi trent’anni.

Secondo l’Oim, su 6,9 milioni di sfollati interni circa 5,6 milioni vivono nelle province orientali del Nord Kivu, del Sud Kivu, dell’Ituri e del Tanganyika. Gli spostamenti sono causati principalmente dalle violenze. headtopics.com

Nel solo Nord Kivu quasi un milione di persone sono state costrette a lasciare le loro abitazioni a causa dei combattimenti che coinvolgono l’M23.

Roma ko contro l'Inter, l'ed. romana de La Repubblica in apertura: ' Champions lontana'Il ritorno a San Siro di Lukaku non è andato come si auguravano i tifosi della Roma. A Milano è arrivata una sconfitta pesante per i giallorossi, messi ko dall'Inter ed ora sempre più lontani dalla Leggi di più ⮕

Meloni: 'Con la riforma costituzionale porteremo l'Italia nella Terza Repubblica'Giorgia Meloni ha indirizzato un messaggio di saluto al convegno della Dc che si svolge a Saint Vincent. Leggi di più ⮕

Meloni: 'Accompagneremo l'Italia nella Terza Repubblica con la nostra riforma costituzionale'La premier invia un messaggio in occasione della kermesse della Dc a Saint Vincent: 'I valori della famiglia, della Patria, della libera impresa, del… Leggi di più ⮕

Con l'Hellas decide Cambiaso, Repubblica titola: 'Dopo tre anni la Juve torna in vetta''Dopo tre anni la Juve torna in vetta'. Questo il titolo in taglio basso di prima pagina dell'edizione odierna de La Repubblica. Un successo che vale, seppur momentaneo, il primo posto per la formazio Leggi di più ⮕

Meloni: “Con la riforma costituzionale sarà Terza Repubblica”La premier in un messaggio alla convention della Dc organizzata da Gianfranco Rotondi: “Distanti dalla sinistra su valori famiglia patria Occidente” Leggi di più ⮕

Meloni: 'Con la riforma costituzionale sarà Terza Repubblica''Abbiamo la responsabilità di rafforzare la democrazia dell'alternanza' ha detto la premier in un messaggio alla convention della Dc a Saint Vincent organizzata da Gianfranco Rotondi (ANSA) Leggi di più ⮕