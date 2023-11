Rebic, guai al Besiktas: espulso dall'allenamento per atteggiamento indisciplinato

Un episodio che non contribuisce certo a migliorare un avvio di stagione decisamente negativo per Rebic.(contro il Neftchi Baku nelle qualificazioni alla UEFA Conference League e l'ultima in Super Lig turca nella sconfitta rimediata sul campo del Trabzonspor lo scorso 17 settembre), ma a far storcere il naso ai tifosi bianconeri è soprattutto l'impatto dell'ex rossonero:, numeri che fotografano il momento di difficoltà del croato.

E l'allontanamento da parte di Yilmaz non aiuta certo a migliorare la situazione.Milan, la storia si ripete: 19 infortuni da inizio annoJuve: lesione alla coscia per Weah, Allegri spera di recuperare DaniloMilan, retroscena Giroud: dietro la furia per il cambio c'è anche il mercatoDa Kean a Giroud: 'Perché io?'.

Disavventura Rebic: espulso dall'allenamento del Besiktas per atteggiamento indisciplinatoAnte Rebic allontanato dall'allenamento dal tecnico Burak Yilmaz, a poche ore dal match tra Besiktas e Gaziantep: atteggiamento indisciplinato. Leggi di più ⮕

Messico, sale a 39 bilancio vittime uragano Otis ad AcapulcoI titoli di Sky TG24 del 29 ottobre 2023 - edizione h8 Leggi di più ⮕

39 splendidi film del 2023 tratti da libriTra capolavori della letteratura, graphic novel e classici per adolescenti, quest’anno ci sono adattamenti di un libro per tutti i gusti in sala e sulle piattaforme di streaming Leggi di più ⮕

Israele, sommergibili e atomiche: l'arsenale per l'invasione di terraL’esercito israeliano, dai 126.000 soldati operativi in tempo di pace, nelle ultime settimane, col richiamo dei riservisti, ha probabilmente pi&... Leggi di più ⮕

Prezzo del petrolio in calo, Wti a 84,39 dollari al barileQuotazioni del petrolio in calo in avvio di settimana sull'onda dei timori per la situazione in Medio Oriente. I contratti sul greggio Wti cedono l'1,34% a 84,39 dollari al barile; il Brent perde l'1,08% a 89,50 dollari. (ANSA). (ANSA) Leggi di più ⮕

Arsenal, Arteta si tiene stretto Tomiyasu: 'Lo adoro, come lo adorano tutti'Il tecnico dell&39;Arsenal Mikel Arteta ha parlato di Takehiro Tomiyasu, difensore ex Bologna che piaceva all&39;Inter in estate: "Lo adoro, tutti lo adorano. E&39; uno dei più popolari Leggi di più ⮕