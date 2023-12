Tutte le reazioni del mondo del calcio alla sentenza della Corte UE. 'No' da quasi tutte le big d'EuropaCALCIO, SUPERLEGA - Ecco le reazioni del mondo del calcio dopo la sentenza della Corte di giustizia dell'UE, che ha accolto il ricorso in tema di Superlega. Da Javier Tebas, presidente de LaLiga, a Florentino Perez, numero uno del Real Madrid, passando per i club, per Agnelli e Infantino. Tutti i commenti e le reazioni a una sentenza che potrebbe cambiare per sempre il mondo del calcio.

Javier Tebas . Scorrendo l'articolo verso il basso troverete via-via tutti gli aggiornamenti, dai club (Roma, Inter e Atalanta fin qui gli unici italiani a prendere posizione, mentre all'estero quasi tutte le big hanno confermato il loro 'no') ad, come avevo detto. Hanno sempre potuto organizzare competizioni al di fuori di UEFA e FIFA, e questo non può essere proibito. La questione è la loro condizione per essere sotto l'organizzazione della UEFA e della FIFA





