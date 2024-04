Realizzare capi perfetti a distanza. Ci ha pensato una startup di Padova fondata nel 2021 da due donne Roberta Ostellari e Paola Griggio . Centottanta secondi per prendere, con la massima precisione, le misure del corpo in qualunque posto. Da casa, dall’ufficio, da un negozio: basta indossare lo speciale dispositivo di misura indossabile, la tuta Proke, scaricare un’app e il gioco e fatto.

Come funziona la tuta indossabile Al cliente Proke permette di veder realizzato un capo personalizzato, con un fit perfetto o su misura senza dover uscire dalla propria abitazione. Per i negozi sia fisici che online invece, con Proke si eliminano gli errori che si possono compiere nella misurazione manuale, riducendo di conseguenza lavori di rifinitura e resi.

Startup Misurazione A Distanza Moda Capi Su Misura Innovazione

