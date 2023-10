Real Sociedad, le big di Premier pazze di Zubimendi: ci sono United e Arsenal sul gioiello basco

, sia l'Arsenal sia il Manchester United avrebbero messo nel mirino il centrocampista della Real Sociedad. Il 24enne spagnolo, che in questa stagione ha collezionato finora 13 presenze con 1 gol e 1 assist, viene valutato ben 40 milioni di euro dal club basco.

Legato alla Real da un contratto fino al 2027, Zubimendi è cresciuto nel settore giovanile biancazzurro fino ad arrivare in prima squadra e anche nella Nazionale maggiore della Spagna. La sessione di mercato in programma a gennaio, forse ancora di più quella estiva, potrebbe permettergli di compiere un ulteriore e importante passo in avanti nella propria carriera.

Zaire-Emery, classe 2006, fa impazzire il Milan. In Italia invece il 2001 Rovella è considerato un baby. Il mercato della Juve, le nostre Nazionali e il confronto 'Champions': siamo un paese per vecchiZaire-Emery, classe 2006, fa impazzire il Milan. In Italia invece il 2001 Rovella è considerato un baby. Il mercato della Juve, le nostre Nazionali e il confronto 'Champions': siamo un paese per vecchiSerie A, per i prossimi 5 anni diritti Tv ancora a Dazn e Sky. headtopics.com

Italia Notizie

Leggi di più:

TuttoMercatoWeb »