Real Madrid, si valuta la possibilità di pagare la clausola del difensore Goncalo Inacio

Serie A, per i prossimi 5 anni diritti Tv ancora a Dazn e Sky. De Laurentiis: sconfitta del calcio italianoPreferisci il Barça o il Real? Kvaratskhelia:"Non lo so, entrambi. Sono due ottimi club"Inter, via alla trattativa per il rinnovo di Lautaro: l'agente atteso a MilanoAusilio punge ancora Lukaku:"Con lui mancate educazione e rispetto".

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TUTTOMERCATOWEB: Il Real Madrid pronto a puntare su Kepa: i Blancos però non vogliono strapagarloIl Real Madrid è pronto a fare affari con il Chelsea, nel mirino c'è Kepa Arrizabalaga. I Blancos però non hanno intenzione di spendere più di 20 milioni di euro per l'estremo difensore che non na

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più ⮕

TUTTOMERCATOWEB: Il Real Madrid proverà a prendere Haaland e Mbappé in estateEl Chiringuito TV ha lanciato una nuova indiscrezione: il Real Madrid la prossima estate proverà a prendere Kylian Mbappe e Erling Haaland. L'obiettivo è quello di costruire una squadra stellare, co

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più ⮕

CMDOTCOM: Real Madrid, il piano di Ancelotti per trattenere KepaIl Real Madrid è pronto a trattenere Kepa Arrizabalaga. I Blancos, però, non hanno intenzione di spendere più di 20 milioni di euro per l&39;estremo difensore che non nasconde il

Fonte: cmdotcom | Leggi di più ⮕

CMDOTCOM: Real Madrid, UFFICIALE il rinnovo di Vinicius jr.: tutti i dettagli e la maxi clausolaOra è ufficiale. Vinicius Jr. ha rinnovato il proprio contratto con il Real Madrid. Nel nuovo accordo, è stata inserita una clausola rescissoria pari a 1 miliardo di euro. IL COMUNICATO -

Fonte: cmdotcom | Leggi di più ⮕

CALCIOMERCATOIT: Real Madrid, UFFICIALE: rinnovo e clausola da un miliardoCalciomercato e altro

Fonte: calciomercatoit | Leggi di più ⮕

CMDOTCOM: Real Madrid, obiettivo nuovi Galacticos: sarà assalto a Mbappé e HaalandEl Chiringuito TV ha lanciato una nuova indiscrezione: il Real Madrid, la prossima estate, proverà a prendere Kylian Mbappe e Erling Haaland. L&39;obiettivo è quello di costruire una squadra

Fonte: cmdotcom | Leggi di più ⮕