Real Madrid, derby con l'Atletico per un gioiello irlandese

TUTTOMERCATOWEB: Atletico Madrid, Simeone ha firmato il rinnovo: è fatta, resterà fino al 2026Diego Simeone continuerà ad essere l'allenatore dell'Atletico Madrid. Il tecnico argentino, arrivato ai Colchoneros nel dicembre 2011, aveva il contratto in scadenza nel 2024 e, secondo quanto raccol

Fonte: TuttoMercatoWeb

TUTTOMERCATOWEB: Atletico Madrid, il Cholo Simeone verso il rinnovo: principio di accordo fino al 2026Diego Simeone continuerà ad essere l'allenatore dell'Atletico Madrid. Il tecnico argentino, arrivato ai Colchoneros nel dicembre 2011, vedrà scadere il suo attuale accordo nel 2024 ma, secondo quant

Fonte: TuttoMercatoWeb

GOALITALIA: Ausilio svela: 'Era quasi fatta per Lautaro Martinez all'Atletico Madrid'Il direttore sportivo dell'Inter ripercorre i convulsi momenti dell'arrivo a Milano di Lautaro: 'Giorni di fuoco, fu un lavoro di squadra'.

Fonte: GoalItalia

TUTTOMERCATOWEB: Il Real Madrid pronto a puntare su Kepa: i Blancos però non vogliono strapagarloIl Real Madrid è pronto a fare affari con il Chelsea, nel mirino c'è Kepa Arrizabalaga. I Blancos però non hanno intenzione di spendere più di 20 milioni di euro per l'estremo difensore che non na

Fonte: TuttoMercatoWeb