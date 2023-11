Real Madrid, assalto ad Alphonso Davies già a gennaio: pronti 50 milioni per il Bayern

E torna sulla telefonataDi Gennaro sulla Lazio:"Immobile? Deve preoccuparsi solo di stare bene fisicamente"LIVE TMW - Lecce, Venuti:"Spiace per la sconfitta: episodi decisivi"Sampdoria, pieni poteri per Manfredi: contatti con due investitori in vista del mercato di gennaioSpezia, rifinitura in vista del Sassuolo: Verde in gruppo, personalizzato per Mühl e BandinelliDoppio Bifulco e il Taranto vince. 2-0 al Messina nel recupero di Serie CSerie C, girone C.

TUTTOMERCATOWEB: Bayern Monaco, nelle prossime settimane si affronterà il tema del rinnovo di MullerNelle prossime settimane il Bayern Monaco affronterà il tema legato al futuro di Thomas Muller, come affermato dal direttore sportivo del club. Il 34enne, che con Thomas Tuchel è diventato una sorta

SKYSPORT: Coppa di Germania, Saarbrucken-Bayern Monaco: dove vedere il match in tv e in streamingSu Sky Sport Calcio e in streaming su NOW

IODONNA: Charlene di Monaco, look da oltre 10mila euro per esultare al Mondiale di rugbyOgni sorriso di Charlene di Monaco è un piccolo evento. Ed è sempre più chiaro che non sono certo le attività e le ricorrenze nel Principato a rendere felice l’ex nuotatrice, quanto i successi ottenuti dagli sportivi del suo Paese […]

TUTTOMERCATOWEB: Il Monaco si avvarrà dell'acquisto jolly: in arrivo un nazionale Under 20Il mercato francese dà la possibilità ai club di fare un acquisto jolly fuori dalla finestra di mercato e il Monaco è pronto a giocarsi la sua carta. Il club del Principato si avvia a ingaggiare Ka

TUTTOMERCATOWEB: UFFICIALE: il Monaco va oltre l'emergenza difensiva tesserando Kassoum OuattaraIl Monaco attraverso i suoi canali ufficiali ha ufficializzato l'acquisto di un nuovo terzino sinistro. Si tratta del classe 2004 Kassoum Ouattara, difensore della nazionale francese Under 20 che arri

TUTTOMERCATOWEB: Bayern Monaco, Tuchel pensa al mercato: 'Occhi e anche orecchie aperte. Ci servono rinforzi'A due mesi dal mercato invernale di gennaio, l'allenatore del Bayern Monaco Thomas Tuchel ha fatto capire di pensare già al mercato e a quello che potrà portare ai bavaresi. Oggi, intervenuto in con

