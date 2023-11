Re Carlo compie 75 anni: celebrazione modesta e lancio del Coronation Food Project

Per il suo 75esimo compleanno Re Carlo ha chiesto una celebrazione modesta e senza sfarzi caratterizzata dagli spari di pistola nella Capitale e una cerimonia intima a Clarence House in serata. Il principe Harry non si riunirà alla famiglia nemmeno per la festa di papà ma farà una telefonata d’auguri dalla sua residenza di Montecito.

Dopo le polemiche dei giorni scorsi tra inviti e mancate risposte, pare che il Sovrano voglia sorvolare e puntare piuttosto a lanciare il Coronation Food Project che mira a colmare il divario tra lo spreco alimentare e il fabbisogno. Il primo appuntamento della giornata dedicata a Re Carlo arriva a mezzogiorno quando la King’s Troop Royal Horse Artillery lancia 41 colpi di cannone a salve dal Green Park di Londra. Un'ora dopo, la Honorable Artillery Company lancia un saluto con 62 cannoni a Tower Wharf, Torre di Londra: altri 21 per la City di Londr

:

VANİTYFAİRIT: Re Carlo, Camilla, William e Kate contro i rumor: uniti nel Giorno della MemoriaUn appuntamento importante a cui hanno partecipato tutti quanti, per dimostrare unità e per sostenere Re Carlo in un momento di commozione

Fonte: VanityFairIt | Leggi di più »

VANİTYFAİRIT: Re Carlo compie 75 anni: ecco gli ingredienti che rendono unico e inimitabile il suo stileDai gemelli alla cravatte fantasia, passando per gli abiti sartoriali e i cappotti vecchi come lui. Icona di stile suo malgrado, il sovrano è il miglior testimonial del Made in Britain.

Fonte: VanityFairIt | Leggi di più »

LASTAMPA: Il diktat di Re Carlo III: “Al mio compleanno nessuno nomini Harry e Meghan”Il monito del sovrano indirizzato agli invitati della festa. «Non rovinate l’evento citando anche solo il nome dei Sussex»

Fonte: LaStampa | Leggi di più »

LEGGOİT: Stefano De Martino a Londra con Santiago: «Mentre la mamma fa la sciocchina alle Maldive»Stefano De Martino è spesso al centro del gossip soprattutto per la sua lunga e travagliata...

Fonte: leggoit | Leggi di più »

LEGGOİT: Paola Di Benedetto, prima volta a Londra. Sui social la dedica speciale al suo BellanovaUno dei più grandi incanti di Londra è che, invece di essere un'enorme...

Fonte: leggoit | Leggi di più »

LEGGOİT: Londra, incendio in una casa: 5 morti (fra cui 3 bambini)Una terribile tragedia, che ha decimato una famiglia. Sono morte almeno cinque persone, inclusi...

Fonte: leggoit | Leggi di più »