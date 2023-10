Re Carlo, al compleanno ha invitato anche Harry ma ha chiesto che non venga Meghan. E sulla scorta il principe

Rapporti ancora molto tesi tra il re Carlo III e Harry e Meghan. Carlo il prossimo 14 novembre compirà 75 anni e ha organizzato un evento benefico (presenterà il piano «Coronation Food Project», obiettivo: distribuire 200 milioni di pasti all’anno nel Regno Unito) e due feste. È il suo primo compleanno e ha bisogno che fili tutto liscio. Ha invitato anche il principe ma lo ha pregato di presentarsi senza la moglie Meghan Markle.

Harry e Meghan, la storia della scorta come è andata a finire? I duchi sono stati privati della protezione della polizia finanziata dai contribuenti britannici quando hanno deciso di abbandonare lo status di realil e si sono trasferiti negli Stati Uniti nel 2020. Gli avvocati di Harry avevano fatto ricorso contro questa decisione che però è stata riconfermata dall'Alta Corte di Londra a maggio.

