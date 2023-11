Raspadori, 1° gol su punizione della Serie A 2023/24: i migliori negli ultimi 10 anni

A segno contro il Milan per il definitivo 2-2, l'attaccante del Napoli ha segnato il primo gol su punizione diretta in questo campionato. L'ultimo l'aveva firmato Candreva lo scorso maggio. Negli ultimi dieci anni mai si era segnato così poco su calcio piazzato alla 10^ giornata.

Ma quali sono i migliori tiratori attualmente in Serie A? C'è uno specialista assoluto (dati Opta)permette agli azzurri di ritrovare un gol su punizione diretta che inseguivano in campionato dal 21 marzo 2021 (Mertens contro la Roma). E, soprattutto,aveva segnato su calcio piazzato il suo 7° gol nello scorso campionato. L'ultimo con questa specialità in Serie A prima di Raspadori.

10^ di Serie A, le ultime LIVE: Raspadori falso 9 contro il Milan- Articolo in aggiornamento - GENOA-SALERNITANA 1-0 - Il tabellino Marcatore: 35' Gudmundsson GENOA (3-5-2): Martinez; Dragusin, Bani (8' st De Winter), Vasquez; Sabelli (48' st Vogliacco), Frendrup, Leggi di più ⮕

Serie A, dopo 10 giornate arriva il 1° gol su punizione: lo segna RaspadoriL’ultimo gol realizzato su palla ferma era di Candreva, segnato il 27 maggio alla penultima del torneo scorso Leggi di più ⮕

Raspadori a segno in Napoli-Milan: la prima punizione vincente di questa Serie AAlla novantottesima partita, ecco finalmente la prima rete su punizione in Serie A: è di Raspadori in Napoli-Milan. Leggi di più ⮕

Alla 10ª giornata ecco il primo gol su punizione in Serie A: è di RaspadoriStatistica di Opta che evidenzia come il gol di Giacomo Raspadori contro il Milan sia il primo segnato su punizione diretta in questa Serie A ; l'ultimo della competizione era infatti quello di Antoni Leggi di più ⮕

Classifica generale femminile Coppa del Mondo 2023/24 aggiornataCOPPA DEL MONDO 2023/24 - Lara Gut-Behrami vince il gigante di Sölden e si porta in automatico al comando della classifica generale. Sul podio provvisorio Feder Leggi di più ⮕

Formazioni Napoli-Milan, chi gioca titolare: le ultime su Anguissa, Raspadori e KrunicAnguissa è ok ma potrebbe partire dalla panchina, Raspadori più di Simeone in attacco. Krunic favorito su Adli, Kalulu rimpiazza Thiaw. Leggi di più ⮕