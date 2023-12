Rapporto svela legami tra Msf e organizzazione terroristica islamista

È questo il titolo di un rapporto choc pubblicato il 18 dicembre e realizzato dall’ex segretario generale dell’Ong fondata a Parigi nel 1971, il belga, senatore per ventiquattro anni ed ex presidente dell’International Crisis Group. Sono 47 pagine che mettono in luce le liaisons dangeureuses di Msf con l’organizzazione terroristica islamista e l’ostilità profonda dell’Ong e dei suoi medici impegnati a Gaza verso lo Stato di Israele.

«Dallo scorso 7 ottobre, la comunicazione dell’organizzazione, insignita del Premio Nobel per la Pace, e quella dei suoi dipendenti sul campo, mostra un partito preso sistematico in favore di Hamas e ostile a Israele. Médecins sans frontières è venuta meno al suo obiettivo umanitario e ha violato la sua carta che proclama “l’imparzialità, la neutralità e l’indipendenza dell’organizzazione nei confronti di qualsiasi potere politico e religioso”, si legge all’inizio del rapport





Libero_official » / 🏆 42. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Guerra in Medio Oriente, libero il secondo gruppo di ostaggi, ritrovata l’intesa. Hamas rilascia anche 4 thai…Guerra in Medio Oriente, libero il secondo gruppo di ostaggi, ritrovata l’intesa. Hamas rilascia anche 4 thailandesi. Scarcerati 39 palestinesi

Fonte: LaStampa - 🏆 16. / 68 Leggi di più »

Netflix annuncia il primo rapporto di coinvolgimentoNetflix annuncia il suo primo rapporto di coinvolgimento, che divulgherà i numeri dei titoli con più ore di visione globale. Il rapporto fornirà un resoconto completo su ciò che le persone hanno scelto su Netflix in un periodo di sei mesi.

Fonte: LaStampa - 🏆 16. / 68 Leggi di più »

Il nuovo rapporto del papa con la morteIl papa Francesco parla apertamente della sua salute, sia fisica che psicologica, in un libro scritto dal suo amico medico argentino Nelson Castro.

Fonte: VanityFairIt - 🏆 14. / 69 Leggi di più »

Gaza, agente diplomatico francese morto in un bombardamentoGuerra Israele, la diretta di oggi sabato 16 dicembre.

Fonte: leggoit - 🏆 40. / 51 Leggi di più »

Israele ha usato le mega bombe Usa a sud di GazaIsraele ha bombardato aree in cui aveva spinto i civili di Gaza a fuggire dopo l'inizio dell'operazione di terra nella Striscia di Gaza, usando munizioni altamente distruttive che moltiplicano i rischi di vittime civili collaterali.

Fonte: fattoquotidiano - 🏆 45. / 51 Leggi di più »

Israele e Hamas continuano gli scambi di accuse dopo il veto americanoIsraele e Hamas continuano gli scambi di accuse dopo il veto americano su una risoluzione del Consiglio di Sicurezza. Israele ribadisce di non avere piani per spostare la popolazione palestinese di Gaza. Netanyahu invita i miliziani di Hamas ad arrendersi, mentre Hamas avvisa Tel Aviv che i loro ostaggi non torneranno senza negoziati.

Fonte: MediasetTgcom24 - 🏆 3. / 94 Leggi di più »