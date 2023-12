Rapper sordo canta nella lingua dei segni

«Volere è potere, in alto puoi andare, la voce può sfondare»: sono questi i versi che ha sciorinato tre anni fa a Italia's Got Talent, abbattendo il muro invisibile dell’indifferenza. Originario di Taranto e poco più che trentenne, è un rapper sui generis: è sordo e canta nella LIS, la lingua dei segni. Barbetta hipster e capigliatura afro, «io la musica non la sento. Percepisco solo le vibrazioni e i rumori forti». Però ha carisma, una bella voce e tiene il ritmo alla perfezione.

Brazzo, cosa pensa di quest’iniziativa, iscritta nel progetto internazionale AAA - All Areas Access per estendere la rete dei club europei accessibili? «Che nella vita non è mai troppo tardi ed è un grande passo». Quali sono i problemi più comuni che incontrano le persone sorde nel partecipare ai concerti? «Se non ci sono performer in LIS, un volume adatto e sottotitoli è come guardare un film, appunto, senza questi ultimi. Non comprendi il significato, il contenuto e il messaggio delle canzoni. Torni a casa insoddisfatto





