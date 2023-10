Rapinatore all'ufficio postale: malvivente in fuga con 400 euro

Rapina all'ufficio postale di Pietralata. Un uomo ha minacciato gli impiegati millantando il possesso di una pistola, in realtà mai mostrata né tantomeno vista dai presenti. Preso il denaro è poi scappato.

Sono stati gli agenti delle volanti e del commissariato Sant'Ippolito di polizia a intervenire intorno alle 17:30 di venerdì 27 ottobre alle poste di via Feronia. Una volta sul posto i poliziotti hanno accertato la rapina consumata. Un bottino di 400 euro, questo il denaro rubato dal malvivente poi scappato a piedi in direzione della fermata della linea B della metro Monti Tiburtini.

A parte la paura nessuno ha riportato conseguenze. Elementi utili a identificare il rapinatore - che ha agito con il volto coperto - potrebbero arrivare dalla visione delle telecamere dell'ufficio postale. headtopics.com

