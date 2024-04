Rapimento di ragazze a Chibok da parte di Boko Haram

Fu compiuto dal gruppo terrorista Boko Haram in una scuola di Chibok : alcune delle ragazze furono liberate negli anni successivi, ma di molte di loro si sono perse le tracceNella notte tra il 14 e il 15 aprile del 2014, dieci anni fa, alcuni miliziani del gruppo islamista e terrorista Boko Haram fecero irruzione in una scuola secondaria di Chibok , città a maggioranza cristiana nel nord-est della Nigeria , e rapirono 276 studentesse tra i 16 e i 18 anni.

Una volta raggiunta la scuola, i miliziani fecero irruzione al suo interno. Nonostante gli attacchi precedenti, la città non era dotata di un’adeguata sicurezza. Una quindicina di soldati lì presenti si scontrarono coi miliziani e cercarono di fermarli: gli scontri durarono circa un’ora, ma non arrivarono rinforzi.

Le autorità locali promisero di impiegare tutte le risorse umane e materiali necessarie al ritrovamento e alla liberazione delle studentesse, ma ci vollero tre anni per ottenere le prime liberazioni. Con uno scambio di prigionieri organizzato dal governo nigeriano, a maggio del 201782 studentesse.

