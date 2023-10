Ranking UEFA per club, la Roma raggiunge l'Inter in Top 10. Sale la Fiorentina, scende l'Atalanta

Dopo la tre giorni di partite di calcio europea, con la terza giornata delle fasi a gironi di Champions, Europa e Conference League che si è conclusa, si aggiornano anche i, si registra il ritorno della Roma in top ten grazie al sorpasso momentaneo sul Siviglia, mentre la migliore delle italiane si conferma l'Inter, ottava.

Roma vince e Lukaku 'chiama' l'Inter. Pronto il ritorno di Big Roma a San SiroLa Roma cala il full, avvicina la qualificazione alla fase a eliminazione diretta in Europa League e ora è legittimata a pensare all’Inter. La sfida di domenica a San Siro dirà quali saranno le re Leggi di più ⮕

Roma, Mancini: ‘Inter? Affrontiamo la squadra più forte’Gianluca Mancini, difensore della Roma, parla a Sky dopo il successo sulla Slavia Praga: “Domenica sarà una partita tosta, affrontiamo la squadra più forte del campionato con tantissimi Leggi di più ⮕

Dove vedere Inter-Roma in tv e streamingInter e Roma di fronte nel decimo turno di Serie A: le info su formazioni e diretta tv e streaming della partita. Leggi di più ⮕

Inter-Roma: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streamingInter-Roma (domenica 29 ottobre con calcio d&39;inizio alle ore 18.00 in diretta su Dazn) è una gara valevole per la decima giornata di campionato in Serie A. I nerazzurri si presentano a questa Leggi di più ⮕

Probabili formazioni: Vlahovic titolare nella Juve, le ultime su Inter-Roma e Napoli-MilanDopo il giro di boa nella fase a gironi delle tre coppe europee, nel week-end torna in campo la Serie A con le dieci partite valevoli per la decima giornata di campionato. Si (ri)parte venerdì sera Leggi di più ⮕

Lukaku torna a San Siro per Inter-Roma: lo aspettano 30mila fischiettiMeno due. Conto alla rovescia per il ritorno di Romelu Lukaku a San Siro. Domenica, con calcio d&39;inizio alle ore 18, si gioca Inter-Roma e il centravanti belga sarà al centro dell&39;attacco Leggi di più ⮕