Rampelli a Waterloo. Il meloniano che ha sconfitto Napoleone

Visto che i crimini di guerra sono tristemente d’attualità, diciamolo subito: Napoleone fu un criminale di guerra. Le sue invasioni costarono tre milioni di morti militari e un milione e mezzo di civili in soli 17 anni. Ma il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli (FdI) è tutt'altro che un woke, come si dice oggi, uno che vuole riscrivere la storia: “Non possiamo giudicare Bonaparte con le nostre categorie contemporanee.

Ma ad oggi rimangono ancora in Francia 250 opere del bottino napoleonico: dalle Stigmate di San Francesco di Giotto alle Nozze di Cana del Veronese, dalla Madonna di Cimabue all’Incoronazione della Vergine di Beato Angelico, più vari Mantegna, Perugino, Tiziano, Ghirlandaio.

