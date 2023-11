Rallenta l'inflazione statunitense, aspettative sulla Fed

Brindano ai dati di ieri sull'inflazione statunitense che ha rallentato più delle attese, alimentando l'aspettativa che la Fed abbia finito di rialzare i tassi di interesse. L'inflazione Usa a ottobre ha frenato al 3,2% annuale, il primo calo in quattro mesi, contro una prevista discesa del 3,3% dal 3,7% di settembre e di agosto. Anche l'inflazione 'core' è scesa più del previsto e si è attestata al 4% dal 4,1% di settembre.

Il dato ovviamente è: le Borse asiatiche sono in rally, anche grazie a una massiccia iniezione di liquidità da parte della banca centrale cinese, i future a Wall Street avanzano, dopo che ieri i tre indici di New York hanno chiuso in netto rialzo, i rendimenti dei Treasury sono arretrati, con il 10 anni sotto al 4,5%, ai minimi da sette settimane e il 2 anni, il più sensibile ai tassi di interesse, è scivolato sotto al 5%, al 4,8%, mentre anche il dollaro ha innestato la marcia indietro

