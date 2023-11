Ragazzo italiano accusato di omicidio accetta l'estradizione

Un ragazzo italiano di 22 anni, accusato di aver ucciso l'ex fidanzata Giulia Cecchettin, ha accettato di essere estradato in Italia. Il magistrato tedesco ha affermato che non ci sono ostacoli alla consegna dell'indagato alle autorità italiane.





Agi Agenzia Italia » / 🏆 11. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Omicidio di Giulia Cecchettin: il presunto assassino sarà estradato in ItaliaGiulia Cecchettin è stata massacrata da una ventina di fendenti la sera stessa in cui ha provato a fuggire dall'ex fidanzato. Il presunto assassino sarà estradato in Italia tra pochi giorni.

Fonte: Today_it - 🏆 12. / 72 Leggi di più »

Elena, la sorella di Giulia Cecchettin: 'Quelli come Turetta non sono mostri, sono figli del patriarcato'Il padre Gino: 'Non provo odio. Spero che viva a lungo per capire cosa ha fatto, per pensarci'. Nicola Turetta, il padre di Filippo: 'Era u…

Fonte: HuffPostItalia - 🏆 6. / 89 Leggi di più »

La storia del femminicidio di Giulia Cecchettin, dall’inizioGli articoli, le rassegne, i blog, le foto, tutto quello che arriva dal mondo e dalla rete.

Fonte: ilpost - 🏆 7. / 83 Leggi di più »

Omicidio Giulia Cecchettin: avviata la procedura di estradizione di Filippo Turetta, si indaga sulla ...L’Italia ha già completato la traduzione in tedesco del mandato di cattura internazionale e l’ha inviata alle autorità tedesche.

Fonte: sole24ore - 🏆 1. / 98 Leggi di più »

Giulia Cecchettin, per Filippo Turetta prima notte in carcere: news di oggi 20 novembreLa 22enne già morta prima di essere gettata nel burrone: in settimana l'autopsia. Il giovane, arrestato a 150 km da Lipsia in Germania, è in carcere a Halle. Il padre: 'Ora difficile abbracciarlo'

Fonte: Adnkronos - 🏆 8. / 77 Leggi di più »

Giulia Cecchettin, il pm: 'Possibile il rientro di Filippo Turetta in una decina di giorni'L'accettazione di Filippo Turetta di tornare in Italia è un 'aspetto che accelera, nell'arco di una decina di giorni, la possibilità di provvedere' alla sua estradizione. Lo ha spiegato ai giornalisti il procuratore capo di Venezia, Bruno Cherchi. ANSA

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »