Ragazzo di 15 anni picchiato a scuola

Tutto è accaduto in pochi minuti, all’interno di una scuola superiore di Latina. Un ragazzo di 15 anni , al cambio dell’ora, esce dalla propria aula per andare a parlare con un suo amico che frequenta un’altra classe. Davanti alla porta cerca di individuare l’amico ma viene avvicinato da un altro ragazzino di quella classe: «Cosa stai facendo qui?». Il ragazzo gli risponde che sta cercando un amico.

Ieri il ragazzo è stato convocato dagli investigatori che stanno ricostruendo con precisione l’esatta dinamica del grave episodio che, ancora una volta, coinvolge dei minorenni. Il pestaggio è avvenuto martedì mattina intorno alle 10 in una scuola superiore del capoluogo. Difficile stabilire con precisione le cause del diverbio o eventuali altri episodi precedenti che potrebbero essere collegati.

